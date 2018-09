Napoli, mancano i vigilantes: baby gang assalta la metro

Raid dei vandali, sabato sera, alla stazione Vanvitelli della Linea 1 del metrò. Tra folla e ressa, un gruppo di ragazzini manomette porte e freni di emergenza del treno delle 22, uno di quelli più affollati per il rientro. Aggredito verbalmente anche il macchinista che era intervenuto per cercare di riparare le porte e far ripartire il convoglio. A causa del blocco e della grande calca che si era creata alle banchine, la Centrale Operativa del Metrò Anm è stata costretta ad interrompere la circolazione per motivi di sicurezza sull'intera tratta per quasi un'ora.

LEGGI ANCHE Follia sulla metro B, il rapper "sequestra" il treno in diretta Instagram

LEGGI ANCHE Minorenne accoltellato da baby gang, arrestati altri due membri del branco del Vomero

Soltanto dopo l'intervento delle forze dell'ordine si è riusciti a riprendere il servizio e a garantire l'ultima corsa delle 23,10, qualche minuto dopo l'orario di chiusura normale. «Si tratta - denunciano i sindacati - dell'ennesima scorribanda di babygang sul metrò che si registra ormai tutte le settimane nelle serate della movida». E lanciano l'accusa: «A causa dei tagli alla vigilanza interna, sabato sera, la stazione Vantivelli era senza controlli. Solo l'intervento della polizia e dei carabinieri è riuscito a riportare la calma». Caos e ressa anche alla Stazione Quattro Giornate. Intanto il 28 settembre ci sarà lo sciopero di 24 ore di metro, bus e funicolari proclamato da Orsa, Usb e Faisa Confail sulla crisi aziendale.

Ultimo aggiornamento: 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA