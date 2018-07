Morto ad Aprilia dopo caccia all'uomo, il sindaco: «No al far west, qui 10.000 immigrati»

«La giustizia privata, il far west non porta da nessuna parte - aggiunge- qui ad Aprilia abbiamo circa 10000 cittadini tra comunitari ed extracomunitari. In gran parte sono rumeni, la comunità nordafricana è invece piccola. Gli indiani sono invece circa 1800. Molti lavorano nelle campagne. Ad Aprilia c'è un buon livello di integrazione, i bambini frequentano le scuole e solo l'altro giorno avevamo organizzato nel parco principale della città il Festival del cous cous». A parlare dopo la morte di un giovane marocchino è il sindaco di Aprilia Antonio Terra.LEGGI ANCHE ----> I dettagli dell'aggressione «Se dovesse essere confermato quanto emerso dalle prime ricostruzioni, sarebbe un fatto gravissimo. I cittadini devono limitarsi a denunciare i reati, non devono farsi giustizia da soli». «Come è ovvio - spiega ancora il sindaco che è stato eletto con una lista civica ed è al suo secondo mandato - sto seguendo attentamente la vicenda. Tre cittadini di Aprilia, uno è un metronotte, si sono messi all'inseguimento di una macchina, una Megane con targa rumena, che avevano visto transitare nella strada nella quale abitano. Nell'auto sarebbero stati trovati arnesi da scasso ma nella notte tra sabato e domenica, quando è successo il fatto, non c'era stato nessun furto».