Straniero trovato cadavere dopo un inseguimento: indagati due italiani per omicidio preterintenzionale

Giallo questa notte ad Aprilia dopo un rocambolesco inseguimento di un'auto con a bordo presunti ladri. Erano le due di notte quando un residente della zona di via Guardapasso segnalava al 112 dei carabinieri che una Renault Megane sospetta con targa straniera e alcune persone a bordo, si stava aggirando da quelle parti. «Seguivano altre telefonate al 112 - spiegano i militari dell'Arma - per segnalare gli spostamenti della vettura che era fuggita dopo aver capito di essere oggetto di attenzione da parte dei residenti. A seguito di ricerche la vettura veniva rinvenuta dai Carabinieri di Aprilia lungo la via Nettunense, all’altezza della stazione F.S. di Campo di Carne, ove era finita fuori strada».



I militari hanno trovato un uomo riverso sull'asfalto, un nordafricano di 43 anni. «Erano presenti due abitanti del luogo, uno dei quali aveva fatto una delle telefonate al 112. Avevano seguito la Megane per segnalarne gli spostamenti. Le impronte sul terreno dimostravano che erano state presenti altre persone poi allontanatesi - spiegano i carabinieri - Si fermava un'ambulanza che constatava il decesso, probabilmente di natura traumatica».



Dopo aver sentito i due italiani e grazie alle immagini di una telecamera di videosorveglianza, i carabinieri d'intesa con il sostituto procuratore Giuseppe Miliano, hanno denunicato a piede libero i due italiani per omicidio preterintenzionale. Domani, lunedì, verrà disposta l'autopsia sul cadavere.



«All'esito delle indagini condotte sul decesso occorso questa mattina ad Aprilia - spiega il comandante provinciale, colonnello Gabriele Vitagliano - sono stati denunciati in stato di libertà, per omicidio preterintenzionale in concorso due Italiani del luogo, incensurati, quarantenni. Gli indizi a loro carico sono emersi dapprima dalla visione di telecamere di videosorveglianza, quindi da testimonianze di persone presenti, vistesi impossibilitate a negare davanti all'evidenza. Uno degli indagati era rimasto sul luogo del fatto, l'altro, resosi irreperibile e saputo che veniva cercato, si è infine costituito. La vittima è stata identificata in un cittadino marocchino di 43 anni con precedenti di polizia. Aveva con sè uno zaino con arnesi da scasso».

Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:30



