Lecco, segue e minaccia di violenza la ex: arrestato quarantenne

Un nuovo caso di violenza, sempre per una relazione interrotta. Un valtellinese di 42 anni è stato arrestato dalla polizia di Lecco per aver minacciato la ex. La relazione tra i due si era interrotta sei mesi fa dopo oltre cinque anni di convivenza, ma il 42enne non si era mai arreso.

L'uomo, originario di Traona in provincia di Sondrio, ha pedinato e minacciato in più occasioni la ex, tanto che il questore di Sondrio qualche settimana fa aveva emesso un provvedimento di ammonimento. Ma l'ultimo episodio è stato fatale: il 42enne ha pedinato la donna dalla stazione di Morbegno, dove lei si era recata per visite ai suoi parenti, a Lecco, dove l'ex convivente si è trasferita per lavoro.

Quando finalmente è risiuscita a raggiungela, l'ha minacciata con toni anche molto gravi, per tutta la durata del viaggio. La donna ha allertato la Polizia di Lecco che è intervenuta nella zona della stazione ed ha arrestato l'uomo. Il Gip del tribunale di Lecco ha disposto il divieto di avvicinamento alla ex, in attesa del processo.

Sabato 28 Aprile 2018



