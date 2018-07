Ilva, Arcelor dice sì a tutto. Il Mise: gara da verificare

di Giusy Franzese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Accelerazione al 2020 di alcune scadenze del piano ambientale, introduzione di ulteriori interventi sugli impianti per ridurre le emissioni inquinanti e riutilizzare i prodotti scarto, accettazione di obblighi informativi e di monitoraggio sull'attuazione degli impegni, clausola di salvaguardia per zero esuberi a fine piano. La nuova proposta di ArcelorMittal - negli stessi termini anticipati da Il Messaggero - è arrivata ieri ai commissari straordinari dell'Ilva, che poi l'hanno trasmessa al ministro dello Sviluppo Luigi Di...