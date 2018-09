Como, schianto nella notte con l'auto, morti tre ventenni: estratti da un groviglio di lamiere

Schianto nella notte. Tre ragazzi, di 19 e 20 anni, sono morti in un incidente stradale a Guanzate, nel Comasco. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat 500 su cui viaggiavano insieme ad un quarto giovane, rimasto ferito, si è ribaltata più volte finendo la sua corsa contro il muro di una villetta. Un impatto tremendo che ha accartocciato quasi completamente l'auto.Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto vivo un ragazzo, trasportato in codice giallo in ospedale. Per gli altri tre non c'era più nulla da fare. L'incidente è avvenuto in via Madonna, nel centro del paese, lungo la strada provinciale per Appiano Gentile.