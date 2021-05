Omicidio Sharon, si aggravano le accuse per il padre: ora è accusato di violenza sessuale

Gravi accuse per Gabriel Robert Marincat, in carcere da gennaio per la morte di Sharon, la figlia di 18 mesi della sua ora ex compagna. All'inizio era stato accusato di morte in conseguenza di maltrattamenti in famiglia, il pm di Como Antonia Pavan gli contesta l'omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale ai danni di una bambina dopo l'autopsia. La notizia stata riportata da due giornali locali.

L'11 gennaio si trovavano in casa a Cabiate, nel Comasco, solo Gabriel e la figlia. Il padre ha raccontato che la piccola giocando ha tirato il cavo di una stufetta elettrica che si trovava su una scarpiera e se l'è tirata in testa. Ha iniziato a piangere ma poi si è calmata ed addormentata. Nella serata la bambina è stata male e alle 19 circa, Gabriel ha chiamato i soccorsi, che avevano trasportato Sharon in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo tutto inutile perchè Sharon sarebbe morta poco dopo.

Secondo il medico legale, però, le ferite alla testa, che sono state fatali, erano incompatibili con questa versione e per gli inquirenti, la morte è arrivata per colpa di una giornata segnata dalle violenze del padre. Ora, a quattro mesi dalla morte si potranno svolgere i funerali di Sharon.

