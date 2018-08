Ponte Morandi, Di Maio: «Non pagheremo penali»

Non è possibile che si possa morire pagando il pedaggio. Prima che il Governo annunciasse il ritiro della concessione, già la Borsa aveva condannato Atlantia. Se non sono in grado di gestire le autostrade, lo farà lo Stato. Tutti parlano oggi della penale da 20 miliardi per la revoca della concessione. Ma se la motivazione è giusta e 40 morti finora mi sembrano una buona motivazione, non credo che si dovranno pagare penali. Tutti chiedono giustizia a Genova. Ci sono tutte le ragioni per recedere dalla concessione senza pagare penali. Gli utili netti che fanno queste società, che hanno operato in monopolio, fanno arrabbiare tutti. I Benetton li incontreremo quando gli revocheremo la concessione». Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, in un'intervista a Radio24.



E aggiunge: «Probabilmente i contratti con Autostrade venivano secretati perchè troppo vergognosi. Noi li desecreteremo».



Intanto il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, sta presiedendo un vertice operativo in procura insieme con l'aggiunto d'Ovidio e i sostituti Terrile e Cotugno. Intanto è appena arrivato in prefettura il vicepremier Luigi Di Maio per partecipare al vertice operativo del Ccs con il premier Giuseppe Conte e il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.





