Genova, il governatore Toti: «C'è chi vuole nascondere il no alla Gronda»

di Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

dal nostro inviato GENOVA Giovanni Toti, governatore della Liguria, quale approccio nota da parte del governo? «Come Regione ci stiamo muovendo in tutti i sensi, ma non mi piacciono le polemiche di queste ore. Le responsabilità, che certamente ci sono, andranno appurate con rigore e perseguite. Ma il primo tema è che tutti quanti quelli che ne hanno la possibilità siano messi in condizioni e spinti a lavorare per il ripristino della normalità. E per la ricostruzione del ponte, la rimozione delle macerie,...