Divorzio, nuove norme: assegno alla moglie, arresto se non si paga

L’assegno di mantenimento a moglie e figli è obbligatorio, in ogni caso. Anche con un provvedimento provvisorio di separazione tra i coniugi. E se il marito non paga rischia il carcere fino a un anno o una multa fino a mille e 32 euro.



Entra in vigore da oggi l’articolo 570 bis del codice penale, che riordina la normativa in tema di asegno di mantenimento. Con le nuove regole il comportamento più diffuso tra i padri separati è un reato: «Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli», si legge. Il carcere e le multe per chi non pagava erano già previste dal codice, ma il decreto interviene su tutti gli argomenti collegati alla cosiddetta «riserva penale» e fa ordine tra le tante sentenze che negli anni si erano stratificate rendendo la materia soggetta a diverse interpretazioni.



Le nuove norme non toccano il principio sancito lo scorso maggio dalla Cassazione che in materia di divorzi ha collegato l’assegno di mantenimento per il coniuge alla capacità di quest’ultimo di mantenersi autonomamente, cancellando il vecchio criterio del «mantenimento del tenore di vita».







Venerdì 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:09



