Diciotti, tensione al porto di Catania: i manifestanti gridano «Libertà»

Momenti di forte tensione si sono registrati all'ingresso del molo di Levante al porto di Catania, dove è ormeggiata nave Diciotti con 150 migranti a bordo. Un folto gruppo di manifestanti si è gettato per terra impedendo ad un furgone della polizia di accedere alla zona di sicurezza. I manifestanti scandiscono slogan pro migranti e contro i rappresentanti del mondo politico. «Siamo tutti clandestini - urlano- siamo tutti clandestini. Freedom, libertà. Siamo tutti antifascisti». L'area del Molo è presidiata dalle forze dell'ordine in assetto antisommossa. Poco distante, infatti, a rendere la situazione ulteriormente calda, il presidio di Forza Nuova. La polizia tiene a debita distanza i diversi gruppi di manifestanti per evitare eventuali tafferugli.

Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:47



