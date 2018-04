Bimbo di 5 anni scappa dal papà e un'auto lo travolge, ricoverato d'urgenza

di Giancarlo Noviello

Sfiorata la tragedia ieri in via De Toni a Campodarsego (Padova). E.T., un bambino di cinque anni, intorno alle 17,30, è sfuggito al controllo del papà e, mentre attraversava la strada provinciale 70 che collega la frazione di Cavino con il Comune di Campodarsego, è stato investito da R.G., 67 anni di Zelarino, che procedeva con la propria autovettura, una Fiat Panda, dalla parte opposta della carreggiata. Il bambino, soccorso immediatamente, è stato trasportato all'Ospedale di Padova con l'elisoccorso. Non sembra in pericolo di vita.

Sconvolto il papà del bambino che ha urlato con quanto fiato aveva in gola quando ha visto il figlioletto centrato dall'utilitaria. E sotto choc anche commercianti e residenti che si sono immediatamente portati sul luogo del sinistro. Sconvolto pure il conducente della Panda.



Venerdì 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:56



