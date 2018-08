Autostrade, Anac: su rete Genova 73% mancati interventi. La replica: colpa dei ritardi delle istituzioni

Anac accusa le Autostrade di non aver effettuato quasi il 73% degli investimenti previsti. La società replica precisando che non si tratta di attività di manutenzione e che comunque dipende dai ritardi delle istituzioni.



Anac in particolare ha chiesto ad Autostrade chiarimenti sull'appalto per i lavori su ponte Morandi e, nell'ambito dell'istruttoria avviata, sollecita aggiornamenti sullo stato degli interventi sull'A10. Nella richiesta di Raffaele Cantone si fa riferimento all'ultima relazione pubblicata sul sito del Mit sulla «Attività sul settore autostradale in concessione» del 2016, da cui emerge una mancata attuazione di interventi sulla A10-A7-A12 pari a 72,89%. Il piano però include i lavori per la Gronda mai partiti.



L'Autorità Anticorruzione ha avviato un'istruttoria sull'attuazione degli interventi previsti dalla concessione autostradale e quindi anche sulla manutenzione. In quest'ambito ha chiesto ad Autostrade per l'Italia di inviare tabelle aggiornate alla data attuale sulle manutenzioni effettuate, riportando i singoli interventi, le autorizzazioni ricevute, il confronto con il Piano economico e finanziario, nonché una relazione dettagliata sulle attività poste in essere derivanti dagli obblighi concessori.



Autostrade replica precisando che «la mancata attuazione del 72,89% degli interventi previsti nel piano economico-finanziario, si riferisce ad investimenti per il potenziamento della rete genovese (Gronda e nodo San Benigno) e non riguarda in alcun modo le attività di manutenzione»egge in un nota di precisazione all'Anac, in cui si aggiunge che il dato «non deriva da scelte compiute dalla società ma è l'effetto dei notevoli ritardi da parte delle istituzioni competenti».





Mercoled├Č 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA