Assassino pericoloso ricercato in tutta Europa: «Si trova in Italia e si fa chiamare Enzo»

di Alessia Strinati

Superpotrebbe nascondersi in. Shane O'Brian, criminale irlandese, si trova nella lista delle persone ricercate più pericolose in Europa. In fuga da 2 anni è accusato di aver ucciso brutalmente un giovane di 21 anni in un pub, ma da allora la polizia non è riuscita a prenderlo.Sembra che ora si trovi in Italia, Shane userebbe lo pseudonimo di Enzo Melloncelli e cercherebbe di mimetizzarsi tra la folla per fuggire le autorità. Su di lui pende una taglia di 50 mila euro fornita da Scotland Yard che è disposta a pagare a chiunque riesca a trovarlo o a dare informazioni utili alla cattura.Shane è alto 1,80 cm, ha gli occhi grigi e i capelli castani-rossi. Ha un vistoso tatuaggio che rappresenta un gufo che spiega le ali su un teschio, raffigurato sulla schiena. Un dettaglio molto importante, come riporta anche la stampa inglese , che potrebbe fare la differenza nel caso di persone che possano somigliargli. L'ultima volta è stato avvistato mesi fa a Praga, dove è stato arrestato e rilasciato per un reato minore, ora sembra si stia muovendo in Italia e chiunque creda di averlo visto è pregato di contattare le autorità.