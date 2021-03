Zona rossa, Italia divisa in due: dalla Lombardia alle Marche 12 regioni in rosso, c'è anche il Lazio

Le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Marche. Sono queste - secondo quanto si apprende - le regioni che complessivamente saranno zona rossa, tra quelle che già lo sono e quelle che dovrebbero diventarlo in base al peggioramento degli indicatori. Così cambia scenario da lunedì in Italia, ormai spaccata in due, con il lockdown alle porte e una Pasqua blindata.

Sono invece 8 quelle che sono o dovrebbero diventare zone arancioni: Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, VDA. La Sardegna dovrebbe rimanere bianca.

Ultimo aggiornamento: 13:35

