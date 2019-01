Venezuela, il Parlamento Ue sostiene Guaidò. Il fronte sovranista italiano si astiene e contesta

ROMA Il Parlamento Europeo ha riconosciuto, con una risoluzione non legislativa, Juan Guaidò come legittimo presidente ad interim del Venezuela, invitando i governi e le istituzioni Ue a fare lo stesso, chiedendo la convocazione di elezioni «libere e trasparenti». La risoluzione è stata approvata come anticipato stamani dal Ppe: è passata con 439 voti a favore, 104 contrari e 88 astensioni. Si astengono i parlamentari del governo giallo-verde italiano che anche in politica estera vanno a braccetto e avvicinandosi anche nell’appoggio a Maduro a Mosca. © RIPRODUZIONE RISERVATA