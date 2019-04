Venezuela, Juan Guaidò attacca Maduro: «Il Parlamento può chiedere l'intervento degli Usa»

Ultimo aggiornamento: 13:24

Al termine della nostra conversazione, chiediamo a Juan Guaidó, di immaginare una nuova versione del giuramento di Monte Sacro, pronunciato dal patriota Simón Bolívar sulla collina romana. La storia del Venezuela, infatti, come quella de Il Messaggero, a cui Guaidó concede quest'intervista esclusiva, affonda le radici nella città di Roma. Era il 1805 quando il Libertador, nato a Caracas, salì sul Monte Sacro e promise che si sarebbe riposato solo dopo aver «spezzato le catene del potere spagnolo». Oggi Guaidó - presidente del Parlamento venezuelano e riconosciuto presidente della Repubblica da oltre 50 paesi nel Mondo, fra cui però non figura l'Italia - promette che non si fermerà se non davanti alla caduta del chavismo e di Nicolas Maduro. «Non daremo pace alle nostre braccia e alle nostre anime finché non restaureremo la democrazia e la libertà in Venezuela», giura il leader dell'opposizione.«L'economia e lo Stato sono al collasso. Ogni giorno, i bambini muoiono negli ospedali pubblici a causa di malattie prevenibili o per malnutrizione. Accade lo stesso con gli anziani. Ogni giorno si registrano più di 70 omicidi. Lo Stato non è in grado di garantire la sicurezza nelle strade, la fornitura di elettricità e l'acqua potabile. A marzo, in media, abbiamo avuto solo 7 giorni di servizio elettrico. La povertà è aumentata fino al 90% e oltre il 65% dei venezuelani soffrono regolarmente di fame».«L'articolo 187 è una facoltà che la Costituzione riconosce all'Assemblea Nazionale (Il Parlamento, ndr). Sarà l'organo a decidere collegialmente se invocarlo o meno. Io ricordo solo ai parlamentari che possiedono questa facoltà».«Fin dal primo giorno ho corso dei rischi per l'integrità fisica e la libertà della mia famiglia; dei miei collaboratori e per la mia. Ma la mia più grande paura è che la dittatura continui al potere».«Non escludo questa possibilità. Possediamo legami storici e familiari molto forti con Paesi come Italia, Spagna e Portogallo. E il sostegno delle democrazie europee è molto importante per noi».«Sì, spero in una posizione più decisa. Se l'Europa vuole contribuire a un cambiamento pacifico e positivo in Venezuela, deve agire in blocco. Che la dittatura di Maduro senta tutto il peso politico, diplomatico ed economico dell'Europa».o?«Mi auguro soprattutto che il governo italiano, rappresentante di una nazione con la quale abbiamo così tanti legami, porti avanti una causa comune con le altre potenze europee sul Venezuela».«Non sarebbe prudente da parte mia valutare questa posizione senza una conoscenza dei criteri di questo movimento. Posso solo dirgli una cosa: cercate la verità nei fatti».«Le nostre risorse sono davvero limitate. Non abbiamo accesso alla televisione nazionale, quindi abbiamo utilizzato i social network, i media internazionali e la copertura dei coraggiosi giornalisti venezuelani. I nostri rappresentanti all'estero finanziano le loro attività da soli, perché non possiamo ricompensarli».«Rispettiamo le opinioni di Sua Santità e sappiamo che si mantiene parecchio informato sulla nostra realtà tramite i cardinali e i vescovi venezuelani».