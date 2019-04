Venezuela, M5S: «No ad un golpe militare sostenuto dall'estero»

No ad un golpe militare in Venezuela sostenuto dall'estero. Lo dicono i senatori M5S della Commissione Esteri del Senato: «Esprimiamo profonda preoccupazione per il tentativo di colpo di stato in corso in Venezuela e per il rischio di una deriva violenta della crisi politica che, come più volte auspicato dal Governo italiano e appena ribadito dalla Ue, va risolta con il dialogo e con la convocazione di nuove elezioni. La futura leadership politica deve essere legittimata da un libero processo democratico, non imposta con la forza per mezzo di un golpe militare sostenuto dall'esterno, come accadeva negli anni più bui della storia dell'America Latina». Così i senatori M5s della Commissione Esteri del Senato.

