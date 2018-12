Tav, Bloomberg: «Analisi costi-benefici boccia il progetto». Ma Toninelli frena

L'analisi costi-benefici commissionata dal governo per valutare la Tav Torino-Lione boccerà il progetto, stabilendo che non è economicamente sostenibile

. Lo scrive l'agenzia Bloomberg citando due fonti vicine al dossier e aggiungendo che si tratta di una «grossa vittoria per il Movimento Cinque Stelle», storicamente opposto alla Tav. La Bloomberg ricorda che la decisione del ministero delle Infrastrutture e trasporti sul prosieguo o meno dei lavori della Tav è attesa più in là, dopo una valutazione dei costi amministrativi di uno stop, che alcune analisi avrebbero valutato in due miliardi di euro.



Toninelli smentisce. «Di fronte alle indiscrezioni di stampa odierne, smentisco che sia stata completata l'analisi costi-benefici sul Tav Torino-Lione. Quando sarà effettivamente portata a termine e sarà stata condivisa con gli interlocutori interessati, sarà naturalmente pubblicata, in ossequio a quel principio di trasparenza che abbiamo sempre osservato», replica il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli alle indiscrezioni pubblicate da Bloomberg.

Poi, riguardo al r eferendum aggiunge: «Basta l'analisi costi-benefici» per decidere se fare l'opera. Il referendum -sottolinea- comporta una legge costituzionale, quindi doppie letture parlamentari, il che significa anni. Se vogliono impiegare anni per decidere una grande opera, quanto basterebbe un'analisi costi benefici che ci dice se serve oppure no per i cittadini, io non ne vedo la necessità francamente. I referendum non li chiedono i ministri, non li chiedono i governi ma i cittadini. Non ci opporremo mai se lo chiedono i cittadini». Quanto ai tempi della decisione Toninelli sottolinea: «Non dipende solo dal sottoscritto Per gennaio esame preliminare c'è, io ho preso l'impegno con Francia e Ue di condividerlo insieme a loro, ci saranno valutazioni tecniche anche della Francia e il tavolo si estenderà anche all'Ue. Detto questo, io non ho ancora visto l'analisi costi-benefici, non so oggi se sia un beneficio o un costo per i cittadini quell'opera, quando avremo i risultati li valuteremo con la maggioranza di governo, quindi anche con la Lega, e ne discuteremo».

Il ministro esclude poi che il M5s sia isolato sul no alla Tav. «Tutt'altro, il Tav -spiega- comporta un impegno di spesa enorme per l'Italia, più di 5 mld solo per il buco nella montagna e molti altri mld per le linee ferroviarie. Questi soldi potrebbero o non potrebbero essere meglio utilizzati a livello nazionale per tante altre opere diffuse, questo ce lo dirà l'analisi costi benefici se negativa». Percio, ragiona il ministro, gli imprenditori che hanno manifestato per la realizzazione dell'opera dovrebbero essere contenti se non si fa: «Gli imprenditori -sfferma Toninelli- devono essere contenti, devono ringraziarci se vogliamo dare più lavoro. Perché se un'opera che costa tanto viene fatta e porta poco lavoro i primi a perderci sono loro. Per ora abbiamo un'unica analisi costi benefici, peraltro fatta dallo stesso ente che stava portando avanti l'opera, come dire all'oste se il vino e buono. La stessa analisi del 2011 dice che i flussi di traffico sono enormemente inferiori, 18,2 mln di tonnellate di previsione da quando e stata progettata al 2015, sulla linea storica del Frejus, i dati di traffico sono 3,2 mln, meno di un quinto. L'abbiamo rifatta proprio per evitare spreco soldi pubblici». Quante alle critiche alla composizione della commissione che valuterà i costi-benefici, tutti tecnici pro Tav Toninelli minimizza: «solo fuffa, tentativo di buttarla in caciara. Mi sarei preoccupata se avessero contestato le competenze dei tecnici nominati, siccome i loro curricula sono ineccepibili e molto elevati, contestano le opinioni. Lascio fare, volano bassi».

All'interno del governo la Lega rappresenta l'anima di quelli che vogliono queste opere, come la Tav, che riteniamo indispensabile. L'accordo di Governo prevede che ci sia un monitoraggio e un'analisi costi-benefici che sta arrivando al suo punto di caduta. Io tifo affinchè l'opera vada avanti ma prenderemo atto dell'esito dell'analisi che sta conducendo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.

