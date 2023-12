Sondaggi politici: Fdi cresce ancora, stabile il Pd di Elly Schlein. Chi sono il leader più apprezzati, la classifica

Cresce ancora Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che si conferma primo partito al 18,8% (+0,2%). Stabile il Pd di Elly Schlein sul secondo gradino del podio con il 19,4%. I dem vedono però ampliarsi il margine sul M5S, principale rivale a sinistra. Il partito di Giuseppe Conte scende al 16,1% (-0,3%). Un dato interessante soprattutto nel rapporto dem-pentastellati in vista del voto per l'Europarlamento del giugno 2024 (dove il Pd punta a rimanere sopra il M5S), mentre al contempo la segretaria dem Schlein prova a costruire un campo largo alternativo al centrodestra nelle varie elezioni locali del prossimo anno (quando si voterà in cinque regioni). Le interviste sono state effettuate tra il 30 novembre e il primo dicembre 2023.

Gli altri partiti

Detto del partito della premier Meloni, rimane abbastanza stabile la situazione nel centrodestra, con Forza Italia al 9,9% (-0,1%) e la Lega di Matteo Salvini all'8,6%, alla pari dell'ultima rilevazione. Con riferimento ai partiti fuori dalla maggioranza, calano leggermente quelli dell'ex Terzo Polo: Azione rimane, seppur di poco, sotto la soglia di sbarramento per le prossime elezioni europee, intorno al 3,8%, mentre Italia viva è data al 3% (entrambi perdono lo 0,1%).

Alleanza Verdi Sinistra si attesta invece al 3,3% (+0,1%), +Europa al 2,5% (+0,1%). Nutrito il fronte di incerti e astenuti, pari al 43,1% degli aventi diritto al voto intervistati.

I leader più apprezzati

Tra i leader politici più apprezzati, si conferma in testa la premier Giorgia Meloni (a quota 44%). Antonio Tajani si piazza invece al secondo posto (al 32,7%), sopra al leader pentastellato Giuseppe Conte al 31,2%, tallonato dalla segretaria dem Elly Schlein (30%). Segue il segretario del Carroccio Matteo Salvini (29,3%). Numeri interessanti ancora una volta in vista delle europee, dove alcuni leader potrebbero scegliere di sfruttare l'onda di popolarità per presentare il proprio nome come capolista nelle varie circoscrizioni. Di certo, i dati raccolti adesso segnalano la fotografia al nastro di partenza della campagna elettorale delle prossime europee (e anche in vista delle regionali del 2024). Da qui a giugno, i giochi sono aperti.

