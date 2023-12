Cop 28, selfie tra Meloni e Modi: scatta la #Melodi

Selfie, battute e risate. Dopo l'incontro al G20, è scattata la coppia social ovvero quella tra la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e il primo ministro indiano, Narendra Modi. Tanto da veder apparire sui social l'hashtag "#Melodi". Parlando di politica, Meloni ha avuto poi un breve incontro con il primo ministro indiano. I due leader hanno espresso soddisfazione per l'ottimo andamento dei rapporti bilaterali, ulteriormente accresciuti dopo l'avvio del partenariato strategico bilaterale nel marzo scorso, in occasione della visita del Presidente del Consiglio a New Delhi. A riprova della «popolarità di Meloni in India», riferiscono le fonti di Palazzo Chigi, «l'attenzione riservata da diversi delegati, studenti e giornalisti indiani a margine del summit».