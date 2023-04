Schlein: «Preoccupati per il Pnrr. Il termovalorizzatore di Roma? Scelta già fatta, voteremo contro l'odg»

«Il termovalorizzatore è una scelta che era già stata presa dall'amministrazione di Roma. Questo è successo ben prima che si insediasse questa segreteria. Non era oggetto del nostro programma per le primarie. A noi interessa oggi accompagnare l'amministrazione su tutto ciò che deve venire prima: un progetto di economia circolare. Come diminuire i rifiuti, aumentare la raccolta differenziata. Questa è l'idea. L'amministrazione ha già fatto una scelta». Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nella conferenza stampa al Nazareno.



Cosa è successo

La prima conferenza stampa, quella di Elly Schlein, da quando è stata eletta segretaria. La posizione Pd contro il termovalorizzatore a Roma è stata confermata. Nei giorni scorsi i vertici dem, interpellati dall'Adnkronos, sull'uscita anti-termovalorizzatore di Sandro Ruotolo, membro della segreteria Schlein, l'avevano definita una «opinione personale». Oggi è arrivatala risposta diretta della segretaria. Intanto però qualcosa la dice il capogruppo al Senato, Francesco Boccia. E non nasconde una certa irritazione per la mossa dei 5 Stelle. «Io avevo capito che domani in aula alla Camera andasse il dl Pnrr... Scopro dai giornali che nel Pnrr compare il tema del termovalorizzatore a Roma, che col Pnrr non c'entra nulla. Noi facciamo opposizione al governo Meloni, mi auguro che gli altri partiti di opposizione facciano lo stesso, perché se c'è qualcuno che si illude con un odg di provare a creare problemi ad altri partiti di opposizione, io penso che questa pratica non aiuti nessuno».

E prosegue: «Troviamo inaccettabile aprire una discussione su un odg che non c'entra nulla col provvedimento di cui si sta discutendo. Questa è una cosa che di solito la fa, in maniera ostruzionistica, un partito che prova a mettere in difficoltà un altro partito. Conoscendo i vertici del M5S, mi auguro non sia così…».

Insomma, il termovalorizzatore di Roma non c'entra nulla con il dl Pnrr. E neanche con i lavori parlamentari, a sentire il dem romano, Matteo Orfini. «La scelta di fare il termovalorizzatore riguarda l'amministrazione e i cittadini romani».