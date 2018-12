Salvini: «Pane e Nutella, mio Santo Stefano comincia così. E il vostro?». Polemica sul web

Bufera su Salvini che intorno alle 10,30, mentre Catania fa i conti con la paura e i danni del terremoto causato dall'Etna e Pesaro è choccata per quello che sembra a tutti gli effetti un agguato di 'ndrangheta pubblica su facebook un post molto "casalingo" in cui addenta una fetta di pane e Nutella e scrive: «Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro?».

Un boomerang, ovviamente, che scatena una sequela di risposte indignate: dalla città siciliana, soprattutto («Tranquillo a Catania per fortuna niente di grave lei continui a mangiare pane e nutella», scrive un utente), ma anche da Pesaro dove «noi - gli scrive un altro - ci siamo svegliati con un'omicidio di 'Ndrangheta».

Su Twitter interviene anche il sidnaco della città marchigiana: «Caro Ministro Salvini c'è la città di #Pesaro sconvolta per l'omicidio di un uomo sotto protezione, fratello di un collaboratore di giustizia. Quando ha finito pane e nutella vorremmo avere qualche informazione e rassicurazione. La ringrazio».

Dal ministro dell'Interno, che comunque viene anche difeso da molti sostenitori, nessuna risposta, ma due ore più tardi, un nuovo post proprio sul terremoto di Catania: «Grazie agli oltre 100 Vigili del Fuoco che da stanotte stanno lavorando fra le macerie dopo i crolli per il #terremoto in provincia di Catania. Fortunatamente non ci sono morti, ma solo feriti lievi. ‬Vi terrò aggiornati, un pensiero agli sfollati e onore ai pompieri!».

Ultimo aggiornamento: 13:57

