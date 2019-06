Salvini alla Nbc: «Stimo Trump su migranti e rilancio economico grazie allo choc fiscale»

«Lo spero, sarebbe importante dal punto di vista della comunanza dei valori e anche da punto di vista economico». Così il vice premier Matteo Salvini - alla vigilia della partenza per Washington dove incontrerà il vicepresidente Pence e il segretario di Stato Pompeo - in un'intervista a Nbc risponde a chi gli chiedeva se l'Italia potesse diventare il maggior alleato degli Stati Uniti. «Personalmente, il mio movimento politico, stima l'amministrazione Trump non solo per l'atteggiamento sull'immigrazione, ma soprattutto per l'atteggiamento sul rilancio dell'economia, sul rilancio del lavoro, sulla difesa del business economico, sull'abbassamento delle tasse», aggiunge Salvini, precisando che «essere un interlocutore privilegiato all'interno dell'Ue sarebbe importantissimo.

Anche a livello goepolitica e internazionale l'approccio dell'Italia è differente rispetto all'Ue e anche ad altri grandi paesi, come Francia e Germania. Lo abbiamo visto in passato e lo vediamo sull'Iran e su altre criticità».

