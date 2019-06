Salvini domenica e lunedì a Washington: «Incontrerò Pence e Pompeo»

«Io mi occupo di sicurezza, in Usa vedrò il vicepresidente Mike Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo». Così Matteo Salvini, rispondendo alla Camera ad una domanda sugli impegni che avrà negli Stati Uniti, dove il ministro dell'Interno sarà domenica e lunedì prossimi. «Vado ad occuparmi del ruolo dell'Italia nel mondo e dell'alleanza, che era e rimane la più salda tra Italia e Stati Uniti», sottolinea Salvini.



La missione negli States del leader leghista segue quella di gennaio di Giancarlo Giorgetti. E Salvini proseguirà quanto fatto dal sottosegretario: accreditare la Lega come interlocutore affidabile, provando a far dimenticare le sue simpatie per Vladimir Putin