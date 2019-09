Renzi-Salvini, da Vespa sarà guerra su tutto ma non sul sistema elettorale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti a dire:si fa il suo partitino in previsione dell’arrivo del sistema elettorale proporzionale, così può contare anche lui nel tavolo delle decisioni pur avendo percentuali basse per. E invece parrebbe che non sia così. Stamane Renzi ha fatto un endorsement molto netto: «Io sono per il maggioritario, così uno si sveglia la mattina e sa chi ha vinto le elezioni, come in Francia e in Usa».E parlando in questa maniera il leader di Italia Viva parla esattamente come l’altro Matteo cioè Salvini. Nel duello tivvù da Bruno Vespa, che avranno il mese prossimo, dunque Renzi e Salvini si scambieranno fendenti sanguinosi ma quando cadrà il discorso sulla legge elettorale saranno cuoricini.