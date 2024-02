Regionali Sardegna, Deidda (FdI): «Paghiamo 5 anni di governo locale non brillante»

«Paghiamo che forse in 5 anni non abbiamo governato proprio brillantemente. Io sono sempre ottimista, la partita si gioca sino all'ultima sezione. Mi aspettavo questo risultato a Cagliari, sapevo che non sarebbe stata una passeggiata». Lo afferma Salvatore Deidda, deputato di Fdi in collegamento con Rainews24 commentando i primi dati, anche se non ufficiali, che indicano Alessandra Todde in vantaggio a Cagliari.

Regionali Sardegna, risultati a rilento: cosa succede se lo scrutinio va oltre le 19 di oggi 26 febbraio (12 ore dopo l'inizio)

Le reazioni nel centrosinistra

«È presto per cantare vittoria ma anche a me, da quello che arriva dalla Sardegna, i segnali sembrano essere buoni», sottolinea invece il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione della Humanitas University. «È chiaro che l'alleanza coi 5 Stelle se si vuol vincere è un po' obbligata.