Regionali Molise: incontro Conte-Schlein, a Campobasso va in scena il "patto della limonata"

Alleati sì, ma senza darlo troppo a vedere. Non ci sarà alcun palco per due per Elly Schlein e Giuseppe Conte, divisi a Roma, uniti al voto di domenica e lunedì in Molise. Lei stasera sarà a Termoli, lui a Campobasso. Ma visto che un segnale di unità con le urne alle porte andava in qualche modo dato, e visto che oggi pomeriggio entrambi i leader del campo progressista si trovavano a Campobasso, sarebbe parso singolare se i due si fossero deliberatamente evitati. Così l'occasione per un incontro è stata fornita da un bicchiere di limonata al tavolino di un bar: eccoli, attovagliati, Elly e Giuseppe, nel centro storico del capoluogo molisano. Con loro anche Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana, e Roberto Gravina, candidato governatore del rinato fronte giallo-rosso.

Prima uscita dopo la piazza

E' la prima uscita pubblica, per Schlein e Conte, dopo la foto di sabato scorso alla manifestazione grillina di Roma. Corteo al quale la segretaria dem aveva partecipato, ma senza particolari fortune: anzi, mezzo partito si era sollevato contro di lei per quella scelta di partecipare alla manifestazione dei grillini, egemonizzata da un Beppe Grillo che aveva invitato i partecipanti a "indossare il passamontagna". Lui, Conte, l'aveva sconsigliata dal partecipare, ma Elly aveva provato comunque a tendere la mano a Giuseppe, per "dare un segnale" di disponibilità al dialogo. E provare a ricostruire un fronte alternativo al centrodestra dopo la batosta ai ballottaggi.

Sarà dunque un vero patto, quello siglato di fronte alla limonata di questo pomeriggio? Una premessa per un'alleanza più duratura? O piuttosto un ennesima foto destinata a scolorire, sotto i colpi di chi (e sono in molti), nei rispettivi partiti, non vede di buon occhio un matrimonio politico tra i due?

Saluto cordiale

Una risposta prova a darla Fratoianni. «Ci siamo visti tante altre volte.

Oggi eravamo tutti a Campobasso alla stessa ora ed è stato normale prendere almeno un caffè, sarebbe stato strano il contrario». Poi aggiunge: «L'incontro è andato bene, abbiamo discusso naturalmente del Molise, abbiamo ascoltato Gravina e parlato molto della Regione». Di altro, chiude il leader di Sinistra italiana, non si è parlato, nei 40 minuti di colloquio in piazza Palumbo. Anche Conte, interpellato, pare ridimensionare: «Ciascuno di noi è leader di una forza politica. Ci siamo incrociati qui, ci siamo fermati un attimo, siamo insieme coinvolti in questo progetto e a me fa piacere di aver potuto unire le forze sinceramente progressiste attorno alla figura di Roberto Gravina, il nostro sindaco di Campobasso».

Passati i 40 minuti, Elly e Giuseppe, a detta di molti presenti, si sono salutati «molto cordialmente». Che sia la volta buona per una rinascita del fronte giallo rosso? Una vittoria in Molise (eventualità al momento in salita, a guardare i sondaggi) potrebbe cementare il fronte. Forse persino più di una limonata.