Festa M5S per il Reddito, Di Maio: recessione? Metteremo in sicurezza i più deboli

Di Maio dal palco dell'evento M5S per festeggiare il sussidio. chiedendo agli eletti del Movimento di «spiegare agli italiani come accedere agli strumenti varati e non andare in giro a dire cosa abbiamo fatto».



«Se mai ci sarà la recessione con il reddito di cittadinanza noi metteremo in sicurezza le fasce più deboli, non faremo come gli altri». Lo dice il vicepremier Luigi dal palco dell'evento per festeggiare il sussidio. chiedendo agli eletti del Movimento di «spiegare agli italiani come accedere agli strumenti varati e non andare in giro a dire cosa abbiamo fatto».

La card per il reddito sarà una normale Poste pay per non discriminare nessuno ma non potrà essere spesa nel gioco d'azzardo».

«Quando parliamo di rivoluzione nel mondo del lavoro non parliamo solo di un'erogazione di soldi a chi è in difficoltà ma anche di un percorso nuovo in cui lo Stato ti aiuta perché sei in difficoltà. Il reddito si basa su un principio: in Italia oggi c'è che non ha nulla, d'ora in poi chi non ha niente avrà almeno 780 euro. Parlavo di questo principio quando abbiamo detto

«Come si può chiedere il reddito? Useremo tutto il mese di febbraio per dire agli italiani quali documenti devono preparare per poi da marzo accedere al portale per il reddito. Chi vuole fare la richiesta online e ricevere lì la risposta, non deve andare allo sportello ma se non vuoi o non puoi utilizzare internet puoi sempre andare a uno sportello di Poste italiane e avviare la procedura lì». «Ringrazio Inps e Poste per il lavoro insieme. Alla fine le card ci sono, sono pronte e i destinatari del reddito andranno a riceverle agli sportelli delle poste.