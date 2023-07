Mercoledì 12 Luglio 2023, 09:43 - Ultimo aggiornamento: 09:46

Nuove fibrillazioni in Rai: il direttore di Rainews Paolo Petrecca finisce nel mirino del cdr della testata che lo accusa di «tagli e omissioni inaccettabili». Il comitato di redazione fa sapere che nei giorni scorsi una giornalista ha deciso di ritirare la firma sul pezzo per Rainews.it relativo al «caso La Russa jr» e alle polemiche legate ai commenti della ministra Roccella e di Filippo Facci, perché «il testo è stato stravolto rispetto alla versione da lei scritta» per scelta del direttore.

«Posizione ovviamente inaccettabile», sottolinea il cdr, che, di fronte alle mancate risposte di Petrecca, si dice pronto a portare la questione in azienda e in Commissione di Vigilanza. «Chiediamo a Petrecca di fare chiarezza», fa sapere ora M5S. Dal comunicato del cdr si dissocia la componente sindacale Pluralismo e libertà, che parla di un attacco strumentale contro i colleghi. In serata la replica di Petrecca: «Non ho tagliato niente. Ho chiesto di separare la polemica su Facci dalla notizia sul figlio dell'onorevole La Russa. Evidentemente è passata un'informazione sbagliata».