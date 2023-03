Naufragio Cutro, Piantedosi: «Frontex non aveva segnalato pericolo. Poi c'è stato peggioramento meteo». Schlein chiede le dimissioni del ministro

Dopo il naufragio della nave di migranti a Cutro, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è intervenuto in audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera: «L'assetto aereo Frontex che per primo ha individuato l'imbarcazione dopo le 22 del 25 febbraio a 40 miglia nautiche dall'Italia non aveva segnalato una situazione di pericolo o distress a bordo, evidenziando la persenza di una persona sopra coperta e altre sotto coperta e una buona galleggiabilità dell'imbarcazione. Poi c'è stato un peggioramento delle condizioni meteo».

Piantedosi ha aggiunto: «Dal 22 ottobre scorso al 27 febbraio gli apparati dello Stato hanno gestito 453 eventi Sar, soccorrendo 27.457 persone. La loro professionalità merita il rispetto e la riconoscenza di tutti». Il ministro inoltre ha rivelato che, riguardo al naufragio di Cutro, la Procura «ha iscritto nel registro degli indagati quattro scafisti».

«Il law enforcement e il search and rescue sono ambiti che spesso si sovrappongono ma intervenire per un'operazione di polizia non significa non farsi carico», ha spiegato il ministro.

Schlein chiede le dimissioni del ministro

«Attendiamo fiduciosi delle indagini della magistratura, ma dal punto di vista politico mi unisco alle voce dei colleghi che mi hanno preceduto e che suggeriscono le sue dimissioni e dalla presidente Giorgia Meloni una profonda riflessioni, anche sul ministro Salvini e sul ministro Giorgetti». Lo ha detto la neosegretaria del Pd Elly Schlein intervenendo nel dibattito in Commissione Affari costituzionali della Camera rivolgendosi al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dopo che prima di lei avevano chiesto al ministro di dimettersi Magi (+Europa), Zaratti (Avs) e Colucci (Avs).