Migranti, Piantedosi: «Pensiamo a nuove norme». Lollobrigida: «Più partenze vuol dire più morti»

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto in audizione alla Commissione Affari costituzionali sulle linee programmatiche del dicastero sul tema dei migranti. «È mia intenzione definire, d'intesa con i miei colleghi interessati, degli interventi di natura normativa che affrontino i temi di particolare criticità, come i rimpatri, il sistema di accoglienza, la protezione internazionale e i procedimenti per l'ingresso regolare degli stranieri», ha detto. Per Piantedosi, inoltre, «bisogna proseguire sul rafforzamento dei canali legali di ingresso dei migranti».

«Nell'agenda del prossimo Consiglio Affari Interni sarà affrontato anche il tema delle modalità di coinvolgimento di entità privati in operazioni di search and rescue. Siamo indubbiamente di fronte a un radicale mutamento di paradigma da parte del massimo organo decisionale europeo per niente scontato che finalmente pone la questione migratoria nella sua dimensione appropriata che è europea», ha aggiunto.

«Più partenze corrispondono a più morti, questo è il dato assoluto. Quindi quello che va fermato sono le partenze per fermare i morti». Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida durante un punto stampa a margine dei suoi incontri a Bruxelles. «L'Italia ha fatto tutto quello che poteva fare, e lo dicono i numeri. Abbiamo accolto più migranti di ogni altro, ma ora porsi è necessario porsi il problema a livello europeo, Non è possibile che una sola nazione si faccia carico del problema», ha spiegato Lollobrigida ribadendo: «L'immigrazione illegale è nemica dell'immigrazione legale, noi non siamo contro la migrazione siamo contro l'illegalità».