Migranti, Ue boccia risoluzione sugli sbarchi: Lega voto contro, Pd a favore e M5S si astiene

Migranti e Unione Europea, nuovo capitolo. E nuova spaccatura. La plenaria del Parlamento Europeo ha respinto oggi a Strasburgo, per soli due voti, una risoluzione sulle attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. La risoluzione, con 614 voti validi, è stata respinta con 290 no, 288 sì e con 36 astenuti. Contro la risoluzione ha votato la Lega, a favore il Pd e si sono invece astenuti i gli eurodeputati del M5S. Guardando ai gruppi europei, si sono schierati contro gli eurodeputati dell'Ecr (Conservatori e Riformisti), di Identità e Democrazia, la maggioranza del Ppe e una decina di liberali di Renew Europe. A favore invece la maggioranza della Gue, dei Liberali e dei Socialisti, e i Verdi, che hanno votato compatti a favore della risoluzione.

«In un giorno in cui piangiamo la morte di 36 esseri umani» - ha detto il presidente della commissione Libe del Parlamento Europeo Juan Fernando Lopez Aguilar (Psoe, gruppo S&D) con riferimento a quanto avvenuto ieri nell'Essex, in Inghilterra - «piangiamo le vittime delle reti mafiose che trafficano persone, come le vittime del traffico di esseri umani sulle strade, nel Sahara e in mare». «Lamentiamo anche il fatto che, per due voti, non si sia potuto trasmettere un messaggio di solidarietà non solo con chi perde la vita in mare, ma anche con gli Stati membri dell'Ue perché ci sia un meccanismo europeo di salvataggio delle vite in mare. Mi dispiace moltissimo», ha concluso.

Vari esponenti del Carroccio non nascondo la loro soddisfazione. «Ottimo lavoro del centrodestra che quando si unisce vince e fa vincere l'Italia», afferma l'eurodeputata della Lega Luisa Regimenti (Identità e Democrazia). «L'Ue, adesso, deve prenderne atto». «L'Europa è andata sotto sull'immigrazione. Abbiamo scoperto le carte dei finti buonisti europei. Nessuno vuole aprire le frontiere per accogliere gli immigrati portati dalle navi delle Ong. L'ennesima dimostrazione che l'accordo di Malta era una truffa bella e buona. Il governo Conte è stato miseramente smentito» le fa eco il collega Nicola Molteni, ex sottosegretario agli Interni con Salvini. Attoniti invece tra le file del Pd e della sinistra in generale. «Nel Mediterraneo naufraga l' Europa e la sua civiltà», dice Erasmo Palazzotto di Sinistra Italiana-Leu. E si sviluppano anche i dissaporti all'interno della maggioranza del Governo, con Matteo Orfini (Pd) che accusa gli alleati: «Oggi il M5s ha fatto bocciare in Europa una risoluzione sul soccorso in mare. Non mi stupisce, inseguire Salvini sul suo terreno è sempre stata la loro specialità. Lo dico a chi insiste nel proporci di costruire con loro un nuovo centrosinistra: aprite gli occhi».

