Giorgia Meloni oggi a Torino per il Festival delle Regioni, cosa dirà

Dopo l'inaugurazione del Capo dello Stato Sergio Mattarella, sarà la premier Giorgia Meloni a chiudere il Festival delle Regioni di Torino al teatro Carignano. Pnrr e infrastrutture, ma anche territorio (e come difenderlo) oltre all'autonomia: tante le questioni al centro. Dopo l'intervento del premier si terrà una seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni, alla presenza ancira del premier. E si svolgerà in un'aula storica, dove ebbero modo di sedersi tra gli altri Cavour Manzoni e Garibaldi. Il 17 marzo 1861, a Palazzo Carignano, si tenne poi la prima seduta del Parlamento dell'Italia unita, con la proclamazione del Regno d'Italia.

La città blindata

Ma intanto alcune frange vicine a collettivi di studenti e centri sociali (come Askatasuna) hanno fatto sapere che per loro Meloni è un'ospite "sgradita" in città. Per evitare rischi la città è stata in parte blindata. Ieri sono arrivate le prime avvisaglie con il corteo contro la “scuola del merito” e il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

Una parte del gruppo ha tentato senza riuscirci di forzare il cordone delle Forze dell'ordine di piazza Castello. «Prove per la manifestazione di domani (oggi, ndr) contro Giorgia Meloni», hanno affermato alcuni manifestanti.

