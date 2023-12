Meloni: «Trattativa sul Patto di stabilità ancora aperta, siamo una nazione seria. Sul Pnrr risultati straordinari»

Il tema centrale è per forza di cose il Patto di stabilità. La premier Giorgia Meloni questa settimana sarà a Bruxelles per un Consiglio europeo inevitabilmente focalizzato (anche se non è formalmente all'ordine del giorno) sulle nuove regole della governance finanziaria dell'Ue. La posizione italiana, ha spiegato Meloni, «è chiara, viene compresa e rispettata: punta a ottenere l'esclusione degli investimenti per la transizione verde e digitale, e per la Difesa, dal calcolo del debito. Non si può punire chi investe», è la sintesi della leader di FdI nell'intervento alla Camera. «E non ci si può chiedere di dire sì a un Patto di stabilità che non questo governo, ma nessun governo italiano potrebbe rispettare».

«Il governo è impegnato da mesi in condizioni negoziali non semplici, mesi nei quali mai non abbiamo mai smesso di adoperarci per un approccio costruttivo e pragmatico» ha detto Meloni. «Se nonostante una trattativa difficilissima la partita sul Patto di Stabilità è ancora aperta e l'accordo finale posticipato a una nuova riunione Ecofin dopo il Consiglio Ue è perché a Bruxelles tutti riconoscono che la posizione italiana è sostenuta da una politica di bilancio seria che anche oggi voglio rivendicare».

«Grazie all'impegno del governo e del ministro Fitto abbiamo registrato risultati straordinari, sulla rimodulazione e l'attuazione del Pnrr, che oggi ci vengono riconosciuti», ha proseguito Meloni. «L'Italia eredita il Superbonus che è macigno sui conti ma si presenta con le carte in regola. L'Italia non vuole spendere senza freni e sperperare senza controllo ma la situazione deve considerarsi ancora eccezionale e necessita di una governance eccezionale».

«L'Italia è fiera di guidare, con l'Austria, un gruppo di paesi amici dei Balcani occidentali, per questo sosteniamo il piano di crescita.

Meloni: «Sosteniamo sosteniamo l'adesione alla Ue di Ucraina e Moldova. E la Candidatura di Georgia e Bosnia»

Il tutto condizionato da un processo di riforme. Nella trattativa sul Patto di stabilità l'Italia ha avuto un approccio costruttivo e pragmatico, che consentisse finalmente di bilanciare l'elemento della solidità dei bilanci nazionali e sostenibilità dei loro debiti pubblici, con l'imprescindibile elemento della crescita e del sostegno agli investimenti. Non è stato così fino ad oggi, non possiamo permetterci che continui ad essere così da domani».

«Il governo sostiene con convinzione la raccomandazione della Commissione europea di aprire i negoziati di adesione con Ucraina e Moldova, e e condividiamo la raccomandazione a conferire lo status di candidato alla Georgia. L'Italia sostiene fermamente il cammino europeo della Bosnia Erzegovina - ha aggiunto -: concedere lo status di candidato ha già portato progressi, e potrà farne di più dentro lo status negoziale piuttosto che fuori».