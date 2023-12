Patto di stabilità, Meloni: Posizione dell'Italia è credibile e seria grazie al lavoro del Governo

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2023 " Voglio dire che, a dispetto di alcune semplificazioni che ho letto, e che spesso alimentano una contrapposizione tra i cosiddetti Paesi virtuosi e quelli diciamo così, spreconi, oggi la posizione negoziale dell'Italia parte da una base di credibilità e da una serietà che sono riconosciute alla nostra nazione grazie al lavoro di questo Governo, in particolare grazie al lavoro del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti", le parole di Giorgia Meloni alla Camera per le dichiarazioni in vista del prossimo Consiglio Ue. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev