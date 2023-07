Roma, mistero sul “pollaio” più longevo della Capitale: nel terzo Municipio da anni ai disabili è negato un pezzo di marciapiede

In zona dicono sia il “pollaio” più longevo e resistente di tutta Roma, quasi un pezzo d'antiquariato, essendo stato sistemato e risistemato oltre cinque anni fa dagli addetti del Terzo Municipio su un tratto di marciapiede a via Bencivenga, strada a senso unico, piuttosto pericolosa, dove le auto arrivano a velocità sostenuta da via di Pietralata per immettersi sulla Nomentana.

Il perché quella vistosa recinzione arancione - che che occupa praticamente tutto il passaggio dei pedoni costringendoli a camminare in mezzo alla strada - sia ancora al suo posto, resta un mistero.

Nel corso degli anni sono stati effettuati diversi sopralluoghi dai Vigili Urbani ma il "pollaio" storico è rimasto sempre al suo posto. Nel frattempo attorno alla recinzione sono cresciute rigogliose piante di vario genere, dalle erbacce più comuni ma anche un rampicante che si è guadagnato metri e metri sull'asfalto, facendone quasi un tappeto erboso.

Ci sono pure cartelli con su scritto «Lavori in Corso», ma di lavori in corso nemmeno l'ombra, non ci sono mai stati e nessuno sa nemmeno perchè. Gli interrogativi restano tanto nessuno fornisce spiegazioni ai cittadini, intanto però i disabili, gli anziani, le mamme in carrozzina che abitano nei palazzi di via Bencivenga non potendo transitare in sicurezza sul marciapiede sono costretti a sfidare la sorte in mezzo alla strada, di giorno e di notte, facendo attenzione a bus e auto che sfrecciano a velocità folli. Una sorta di roulette russa. La pazienza dei romani come si sa è proverbiale, si adattano a tutto e si affidano alla Provvidenza ogni volta che passano da quelle parti, senza il diritto di camminare in sicurezza. Nella speranza che non accada qualcosa di brutto.

