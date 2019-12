Anm: «Attacchi alla decisione dei magistrati, un rischio per la democrazia»

«I magistrati nell'adottare le loro decisioni applicano, interpretandola, la legge e sono guidati dai principi dettati dalla Costituzione e delle Fonti sovranazionali. Non accettarlo significa mettere pericolosamente in discussione l'assetto di una democrazia liberale, significa giocare in modo disinvolto con le garanzie di tutti i cittadini». Così l'Anm nel documento finale del suo congresso a Genova parla della «ricorrente tentazione da parte di esponenti politici di dolersi di iniziative o decisioni giudiziarie», bollandole come attacchi politici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA