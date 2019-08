Luigi Di Maio e la sua fidanzata Virginia Saba dopo il vertice M5s in pizzeria

"Una pizza in compagnia, una pizza da solo". Fischiettando Elio e le Storie Tese, la "Terra dei cachi" riappare come un miraggio nella notte romana. C'è stata infatti una riunione in pizzeria per i vertici M5s, dopo una delle giornate più delicate per il Movimento. Gli esponenti di spicco del partito, si sono ritrovati in un ristorante del centro di Roma. Una tavolata succosa per i fotografi: Luigi Di Maio con la fidanzata Virginia Saba, i ministri Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro, i capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, i sottosegretari Vito Crimi e Vincenzo Spadafora, il socio di Rousseau Max Bugani e il consigliere Pietro Dettori.

Crisi di governo, gli ultimi aggiornamenti



Dopo aver pagato il conto, il gruppo esce su via Cavour dove spiccano le mani intrecciate dell'ex vice premier con la sua fidanzata.



Ultimo aggiornamento: 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA