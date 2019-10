Leopolda, Renzi a Salvini: «Italia Viva al 4%? Intanto si è fatto fregare da noi»

Terzo e ultimo giorno della decima edizione della Leopolda, che si avvia a chiudere con il numero record di partecipanti. La giornata è cominciata con i saluti dal palco di Maria Elena Boschi accompagnata da Eugenio Comencini, che hanno dato il buongiorno ai partecipanti. «Un primo saluto va alle tantissime persone che sono rimaste fuori dalla stazione Leopolda e che ci seguono dai maxischermi. Siamo talmente tanti che purtroppo la stazione non ci contiene più tutti», ha detto Boschi.

LEGGI ANCHE Leopolda, si presenta Lele Mora ”mi ha invitato Renzi” ma non viene fatto entrare

Boschi: «La gente ci chiede di andare avanti, cambieremo questo Paese»​

Maria Elena Boschi ha così parlato al pubblico: «La nostra casa della Leopolda, dove ora è nata anche Italia Viva, è un luogo dove seminare nuove idee e nuove proposte: noi le raccogliamo tutte, tutte le teniamo in considerazione. E poi cerchiamo di portarle avanti con i nostri parlamentari. È veramente bello questo momento, in cui siamo sommersi di messaggi di persone che ci chiedono di andare avanti, di cambiare il nostro Paese. Noi speriamo di non deludere nessuno e di essere al'altezza delle aspettative».

LEGGI ANCHE Salvini a Perugia: «Non vorrei Conte tassasse anche la cioccolata»

Renzi: «Salvini, Italia Viva al 4%? Intanto si è fatto fregare da noi»​

È di Matteo Renzi la conclusione della decima edizione della Leopolda: «Grazie dal profondo del cuore a tutti. Il primo applauso è per i volontari e per le migliaia di persone che sono rimaste fuori. Il popolo della Leopolda non ha paura. Questo è il luogo in cui i sogni si popolano, in cui fioriscono delle idee e proposte, nascono delle amicizie. Noi non abbiamo paura, e ci prendiamoci cura l'uno degli altri».

«​Italia Viva al 4%? Intanto si è fatto fregare da noi»​, così Matteo Renzi ha punzecchiato Matteo Salvini nel corso del discorso di chiusura della Leopolda. E ha aggiunto: «Di fronte al diktat di Salvini dal Papeete potevamo assecondare il suo disegno perverso, per mettere le mani sul Quirinale e accettare qualche spruzzatina di novità da qualcuno su liste elettorali. Ma il Paese sarebbe finito nelle mani dei sovranisti e saremmo usciti dall'euro. L'alternativa a questo era fare politica, mentre loro chiamano coerenza quel che noi chiamiamo masochismo. Sì, ho cambiato idea per salvare l'Italia da Salvini e dal salvinismo e lo rivendico». E su Quota 100 dice: «È uno spot che costa 20 miliardi, uno spot di Salvini per dire che lui ha risolto il problema dei pensionati».

Bellanova: «Pd? Troppe bande armate...»​

«A quelli che pensano che tutti possono avere tutto noi vogliamo dire che il merito è di sinistra». Lo ha detto Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, dal palco di Leopolda 10. «Il merito - ha aggiunto - che si tratti della selezione delle classi dirigenti, di concorsi, di dirigenti da individuare nella pubblica amministrazione, il merito è il nostro unico parametro di misura, e su questo vi sfidiamo perché non siete stati in grado di fare questa scelta». E a proposito del Pd dice: «Non potevamo starci più perchè c'erano troppe guerre, troppe bande armate».

Rosato: «Parole di Conte non ci toccano neanche un po'»​

«No, neanche un po'». Ettore Rosato risponde così alla Leopolda ai cronisti che chiedono se Italia Viva si sia sentita chiamata in causa dal premier Giuseppe Conte quando dice che chi non fa squadra nel governo, è fuori. «Questo governo è nato solo per una volontà esplicita di Renzi che all'inizio non ha trovato neanche tanto calore tra coloro che oggi si preoccupano della tenuta di questo governo. Quindi, noi siamo per andare avanti con il governo, con la legislatura ma per fare le cose ribadendo le nostre ragioni, ascoltando quelle di altri e trovando un luogo di sintesi riservato perchè agli italiani non interessano le nostre beghe, interessa quale legge di Bilancio esce fuori».

Ultimo aggiornamento: 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA