Salvini a Perugia: «Non vorrei Conte tassasse anche la cioccolata»

«Conte? Non vorrei tassasse anche la cioccolata». Così Matteo Renzi, in visita all'Eurochocolate di Perugia, ha risposto a chi gli chiedeva cosa pensasse della visita di ieri del premier Giuseppe Conte. «Tassano le bibite, gli affitti, il diesel, la plastica e i biscotti - ha detto ancora Salvini -, non vorrei che avendolo mangiato lo facesse anche con il cioccolato. Faremo tutto quello che potremo per salvare il Paese da questi matti che sono lì. Tasse e manette».

E sulle tensioni nel governo sulla manovra, Salvini è tranchant: «Andassero a casa. Sono qua da un mese - ha detto ancora Salvini -, hanno riaperto i porti e aumentato le tasse. Si vada a votare. Io mi godo un pò di cioccolato e il voto dell'Umbria domenica prossima».

