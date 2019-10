ROMA Tra i tanti curiosi accorsi a Firenze, anche l'agente dello spettacolo Lele Mora si è affacciato Leopolda. »Sono venuto a salutare Renzi, per curiosità. Ero mussoliniano? Io sono mussoliniano ma la simpatia di un amico non si discute - ha detto Mora ai giornalisti - Renzi mi ha invitato, ha detto vieni a salutarci e sono venuto. «Perchè sono vestito di nero? La camicia nera va sempre bene, snellisce», ha spigato Mora, che tuttavia non sembra intenzionato a prendere la tessera del nuovo partito Italia Viva. «No, niente tessere. Se è la nuova Forza Italia? Beh, lo spero per Renzi», ha aggiunto. © RIPRODUZIONE RISERVATA