Gaffe della Lega a Rieti: nel simbolo per le elezioni c'è la cartina dell'Umbria

Se nel simbolo della lista elettorale reatina avessero inserito la cartina della regione Basilicata, avrebbero sempre potuto dire che era un omaggio al vice coordinatore provinciale del partito e sindaco di Fara Sabina, Davide - appunto - Basilicata. Magari qualcuno ci avrebbe pure creduto.Invece, quella che compare all'interno del contrassegno della Lega Rieti, che identifica la lista per le prossime elezioni provinciali del 3 febbraio, è la cartina della regione Umbria. E poco ci azzecca con quella della provincia di Rieti che sarebbe dovuta comparire all'interno del simbolo. Chissà quindi a quale giustificazione staranno lavorando dirigenti e candidati del Carroccio reatino per rendere meno vistosa la figuraccia. Diranno che è colpa del grafico che ha disegnato il logo?Di certo, dovranno ammettere che tra gli otto candidati alle prossime elezioni nessuno gode di una grande memoria visiva che avrebbe potuto tamponare una scarsa conoscenza della geografia. Alla fine sarebbe bastato anche un giro su wikipedia. Probabilmente, però, le giustificazioni serviranno a poco. Insieme agli sfottò, comprese vignette e foto animate che viaggiano sui social, non si sono fatti attendere i commenti degli avversari politici.«Incredibile ma vero tuonano Alessio Angelucci, Elena Leonardi, Simone Petrangeli e Mauro Rossi del gruppo Rieti città futura - la Lega ha presentato una lista alle elezioni provinciali di Rieti raffigurando nel simbolo la regione Umbria. Una cosa tragicomica che dimostra ampiamente quanto siano inadeguati ed incapaci i rappresentanti del partito a livello locale. Ancora una volta la politica locale è umiliata da apprendisti stregoni pronti a salire sul carro considerato più comodo e spazioso. Solo per questo imperdonabile e inconcepibile autogol concludono - non meriterebbero un solo voto da parte degli amministratori della provincia di Rieti».