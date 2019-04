Europee, Di Maio punta sulle donne: tutte in rosa le cinque capoliste

I 5Stelle per le elezioni europee del 26 maggio si vestono di rosa. Luigi Di Maio ha scelto 5 donne per i 5 posti da capolista: Alessandra Todde per le Isole, Chiara Maria Gemma per il Sud, Daniela Rondinelli al Centro, Maria Angela Danzì nel Nord Ovest e Sabrina Pignedoli nel Nord Est. Alessandra Todde è una manager, ceo di Olidata, Chiara Maria Gemma è una docente brindisina che insegna all'Università di Bari, mentre Daniela Rondinelli fa parte del Comitato economico e sociale europeo. Maria Angela Danzì è una dirigente della Pubblica amministrazione e Sabrina Pignedoli è una cronista e consulente della Commissione Antimafia.



«Per noi è difficile pensare di fare delle intese con Le Pen o Orban. Si alleano in Italia con la Lega, ma in sede europea dicono: dovete punire l'Italia che non rispetta i parametri, ma quei parametri vanno cambiati», ha detto Di Maio in occasione dell'evento di presentazione delle cinque candidate. E ancora, criticando sempre di fatto l'alleato Matteo Salvini: «Quando c'era da aiutare l'Italia non l'hanno fatto, anche sull'immigrazione. È facile fare i sovranisti con le frontiere italiane. Noi puntiamo a essere determinanti per le scelte sul welfare esull'economia le alleanze se hanno solo un fine politico lo si dica, se mirano a incidere in meglio sulle decisioni o si sbagliano gli alleati o si sta andando contro gli italiani».



