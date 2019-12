Grillo a Roma, in serata doppio incontro con parlamentari M5S

Alle 19 i senatori, alle 20.30 i deputati. Beppe Grillo è atteso a Roma per un doppio blitz. Il Garante del M5S - secondo quanto risulta a Il Messaggero - vedrà gli eletti pentastellati di entrambi i rami del Parlamento. Sarà l'occasione per scambiarsi gli auguri di Natale, certo, ma anche per analizzare la situazione politica, nel governo e nel M5S.

M5S, un direttorio a sei per tentare il rilancio del Movimento

L'ultima uscita pubblica romana di Grillo è datata 23 novembre quando in un video con Luigi Di Maio rinnovò la fiducia al capo politico, raccomandandosi di portare avanti «progetti alti» con il Pd. In queste settimane però le tensioni tra il ministro degli Esteri e il resto della coalizione non sono mancate, anzi. Ecco perché la visita di Grillo è vista da molti come un assist al premier Conte e alla maggioranza giallorossa. Ci sarà Di Maio a questi doppi appuntamenti? Ufficialmente il titolare della Farnesina si trova in Libia per una delicata missione. Il suo ritorno in Italia è previsto alle 20, dunque, non ci sarà all'appuntamento di Grillo in Senato, quello più delicato per via del clima che si respira a Palazzo Madama dopo il passaggio di Urraro, Lucidi e Grassi alla Lega. «Luigi farà di tutto per essere presente all'appuntamento delle 20.30 alla Camera», fanno sapere i suoi collaboratori.

Ultimo aggiornamento: 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA