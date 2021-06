Il Green Pass, la certificazione che facilita la libera circolazione dei cittadini in Europa, è ora realtà per l'Italia. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Decreto che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l'accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale. In questo modo si realizzano le condizioni che, a partire dal prossimo primo luglio, garantiranno la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell'Unione.

Quando viene emesso

«I dati delle somministrazioni vengono trasmessi quotidianamente, si stima quindi un'attesa massima di un paio di giorni per generare la Certificazione. Nei casi di prima o unica dose, secondo il tipo di vaccino, l'emissione avverrà dopo 15 giorni»: è quanto si legge nelle Faq al sito dgc.gov.it sul Green Pass. Riguardo al test negativo «la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della Certificazione avverrà nella giornata», si spiega, mentre per la guarigione da Covid-19, la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della Certificazione avverrà massimo nella giornata successiva.

«Regioni, Province autonome, medici di base, laboratori di analisi e farmacie trasmettono le informazioni relative a vaccinazioni, test e guarigioni al livello centrale - si legge ancora nelle Faq - Una volta raccolte le informazioni, la Piattaforma nazionale del ministero della Salute rilascia la Certificazione. Le tempistiche per la trasmissione dei dati, e la conseguente generazione della Certificazione, possono variare in base al tipo di prestazione sanitaria».

Circolazione nell'Unione europea

La Certificazione verde COVID-19 ha come obiettivo quello di rendere più facile, e in sicurezza, la circolazione dei cittadini nell'Unione europea, soprattutto in un periodo di pandemia. E nel documento che si può scaricare sul sito del Governo si attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità.

Chi può chiederlo

Può chiedere il Green Passi chi:

ha effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

ha completato il ciclo vaccinale;

è risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

è guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Quanto dura

La durata della Certificazione varia.

Per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due (come Pfizer, Moderna e Astrazeneca), la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità fino alla dose successiva.

Nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione: la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di somministrazione.

Nei casi di vaccino monodose Johnson&Johnson: la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi).

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

Come ottenerlo

Acquisire la Certificazione verde COVID-19 è semplice. Sono stati previsti più canali, con o senza identità digitale. La Certificazione verde COVID-19, in Europa “EU Digital COVID Certificate”, è rilasciata in Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile. Si può ottenere tramite il sito, il Fascicolo Sanitario Elettronico e tramite App. Oppure con l’aiuto di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacie.

Quando saranno disponibili

Tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno. La piattaforma informatica nazionale dedicata al rilascio delle certificazioni - spiegano le stesse fonti - sarà progressivamente allineata con le nuove vaccinazioni. Per tutte le informazioni è possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00. La certificazione verde sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone.

Dove richiederlo

Sarà possibile ottenere una delle certificazioni verdi Covid 19 online, ma anche in farmacia. In alternativa alla versione digitale, sottolinea Palazzo Chigi, i documenti potranno essere richiesti al proprio medico di base, al pediatra o in farmacia, utilizzando la propria tessera sanitaria.