Covid Lazio, bollettino 16 giugno: 143 nuovi casi (65 a Roma) e 11 morti. Vaccini, D'Amato: «Il 10% rifiuta mix eterologo»

Covid Lazio, il bollettino 16 giugno 2021. Oggi su oltre 11mila tamponi nel Lazio (+1.321) e oltre 14mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 143 nuovi casi positivi (+25), i decessi sono 11 (-2), i ricoverati sono 392 (-38). I guariti 390, le terapie intensive sono 85 (-5). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,5. I casi a Roma città sono a quota 65.

La campagna vaccinale sta procedendo regolarmente e con serenità, negli hub tutto procede bene, nella giornata di ieri effettuate 64.541 somministrazioni al di sopra del target assegnato, media settimanale +15%.

L'assessore alla Sanità Alessio D'Amato interviene anche sulla scelta di consentire agli under 60 di vaccinarsi con Astrazeneca per il richiamo. "Non c’è alcuna contrapposizione, come vogliono fare intendere alcuni organi di stampa, tra la decisione assunta dal Ministero della Salute e la Regione. Nel Lazio abbiamo applicato per primi quanto stabilito dal Ministero senza alcuna riduzione del numero delle somministrazioni giornaliere che è stabilmente al di sopra del target assegnato, e senza alcun problema all’interno degli hub vaccinali. Il tema è che vi è una quota di cittadini, ad oggi stimata intorno al 10%, nella fascia d’età 50/59 anni che rifiuta il mix eterologo. Il punto è avere indicazioni chiare su come trattare questa quota, che merita la medesima attenzione di tutti gli altri e che non può rimanere nel limbo. Si tratta di decidere cosa fare con questi cittadini che rifiutano il mix eterologo. Lasciarli con un'unica somministrazione di vaccino, senza completare il percorso e senza di conseguenza rilasciare il certificato vaccinale? Oppure rimettere la valutazione al medico in scienza e coscienza? Noi crediamo che la strada sia quest’ultima ed è per questo che abbiamo sottoposto all’attenzione del Ministero della Salute un’ipotesi di consenso informato, per permettere il completamento della vaccinazione, soprattutto in un momento in cui circolano varianti che potrebbero inficiare il percorso che ci porterà verso l’immunità”.

I casi a Roma e provincia



Asl roma 1: sono 25 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 1 decessi.



Asl roma 2: sono 29 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.



Asl roma 3: sono 11 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi.



Asl roma 4: è 1 il caso nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso.



Asl roma 5: sono 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 5 decessi.



Asl roma 6: sono 16 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Le province

Nelle province si registrano 43 casi e si registra 1 decesso nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 27 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra 1 decesso.



Nella Asl di Frosinone si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.



Nella Asl di Viterbo si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.



Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.