Di Maio: «Fidarsi del Pd? Prova sarà taglio parlamentari»

Fidarsi o non fidarsi del Pd? Sulla questione che ha infiammato i Cinquestelle nelle ultime ore di pronuncia anche Luigi Di Maio. «Qualcuno dice: "non vi fidate del Pd, attenti". Io dico a tutti: la fiducia si dimostra! E in questo caso alla prova dei voti in Parlamento. E la prima prova di questo Governo è il taglio dei parlamentari - scrive sul blog - Va fatto nelle prime due settimane di ottobre. E poi la vera prova del nove per noi e per questo Governo sarà la legge di bilancio di dicembre. Il minimo sindacale è evitare l'aumento dell'iva. dobbiamo dare ai lavoratori un salario minimo e abbassare le tasse. Altrimenti che cavolo ci stiamo a fare al Governo?»

Comprendo bene che tutti gli avvenimenti dell'ultimo anno siano stati così rapidi e abbiano comportato così tanti cambiamenti da lasciare un segno. Insieme, abbiamo gestito la nascita del Governo con il Pd, ascoltando tutti. Non è una novità che io fossi quello più scettico. Ma questa ipotesi di Governo ha ricevuto il record di sempre di voti sulla piattaforma Rousseau, ha anche il pieno sostegno di Beppe Grillo che - come ricorderete - ci ha riunito ad Agosto per condividere questo percorso insieme a tante persone che sono pilastri del MoVimento e che hanno dato il loro sostegno in diverse occasioni, e ha ricevuto l'ok del 99% del gruppo parlamentare». Lo scrive in un lungo post sul blog delle Stelle, il leader del M5S Luigi Di Maio. «È stato difficile cambiare coalizione di Governo in una estate, lo ammetto. È stata durissima non vedere riconfermati alcuni dei nostri Ministri, e creare un programma in pochi giorni ed è per questo che alzavo la voce sui 20 punti del Programma.



