Migranti, Conte: «Renzi? Sorpreso dai tempi. Porti chiusi formula mai accettata»

Migranti, il premier Giuseppe Conte: «Porti chiusi formula riduttiva, mai accettata». «Quando ho parlato di immigrazione non ho mai accettato la formula riduttiva di »porti aperti e porti chiusi« e ho sempre ragionato di rispetto dei diritti fondamentali». Lo afferma il premier Giuseppe Conte, intervistato da Enrico Mentana sul palco della festa di Articolo 1, soffermandosi sul tema dell'immigrazione.

Conte incontra Macron: "Disponibilità su sbarchi e ridistribuzione migranti"

Conte: "E' essenziale voltare pagina, basta propaganda anti-europea"



Conte: «Renzi? Era nell'aria, sorpreso dai tempi». La mossa di Renzi? «Era un po' nell'aria» ma «mi hanno sorpreso i tempi, l'ho detto francamente a Renzi nella telefonata che mi ha fatto. È bene che un presidente incaricato abbia piena contezza». Così il premier Giuseppe Conte, intervistato da Enrico Mentana alla festa di Articolo Uno. «Se avessi saputo che era una decisione concreta, avrei io stesso preteso una interlocuzione diretta con gli esponenti di questo gruppo».

«No a personalismi, pretenderò spirito di squadra». «C'è un ottimo clima di lavoro, ci siamo parlati sin dall'inizio. Abbiamo preso un grande impegno con il Paese. Per portarlo a termine bisogna essere consapevoli che non esistono personalismi, bisogna mettere da parte l'io, se si riesce a conservare questo spirito di squadra - io lo auspico e lo pretenderò - noi potremo fare belle cose per i cittadini», dice Giuseppe Conte.

Le parole di Di Battista? «Io mi fido del Pd perché è una forza che responsabilmente ha deciso di sostenere questa esperienza del governo», dice Giuseppe Conte. Nel nuovo governo «c'è un ottimo clima di lavoro, ci siamo parlati sin dall'inizio. Abbiamo Preso un grande impegno con il Paese, per portarlo avanti non devono esserci personalismi, bisogna mettere da parte l'io e al centro i cittadini. Ciascuno di noi è chiamato a inserirsi in questo progetto. Se si riesce a entrare e a mantenere lo spirito di squadra - e lo pretenderò - potremo fare cose utili per i cittadini».

Conte: «Nuovo incrocio con la Lega? Il mio no all'infinito». Il mio «no» alla Lega detto a Biarritz «era all'infinito. Lo vede quell'orizzonte oltre il Colle?». Lo afferma il premier Giuseppe Conte alla festa di Articolo 1, rispondendo a chi gli chiede se ci siano possibilità, in futuro, di incontrarsi di nuovo con la Lega.

