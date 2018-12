Global Compact, Lega e 5Stelle rinviano. Fico insiste: l’Italia si sieda al tavolo Onu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei minuti in cui la maggioranza giallo-verde è uscita dall’impasse votando alla Camera una mozione con cui di fatto rinvia la decisione sul Global compact sui migranti, il presidente Roberto Fico è tornato a chiedere al governo di sedersi al tavolo imbandito dall’Onu per garantire flussi migratori regolati e sicuri.LEGGI ANCHEUna posizione non condivisa da Matteo Salvini che ha impedito al premier Giuseppe Conte di andare lunedì della scorsa settimana a Marrakech a firmare il trattato (così come Usa, Australia, Svizzera, Ungheria, Polonia, etc) Luigi Di Maio, per evitare altre tensioni nella maggioranza, ha deciso di prendere tempo. Da qui la mozione appena approvata alla Camera che impegna il governo a valutare se aderire o meno al Global Compact.